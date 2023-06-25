Наука и технологии
13:59, 25 июня 2023
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Ученые выделили геном вымершей птицы из музейных образцов

Чем это полезно науке

Багамский пеночковый певун, североамериканская певчая птица, исчезнувшая почти 40 лет назад, подтверждена как отдельный вид, а не гибрид, согласно недавнему исследованию. Ученые секвенировали полные геномы семи музейных экземпляров этой птицы и сравнили их с геномами близких видов птиц.

Анализ не только разрешил споры о статусе певуна, но и выявил новый ген-кандидат, связанный с пигментацией перьев.

Исследование, проведенное под руководством ученых штата Пенсильвания, подчеркивает важность музейных коллекций для научных исследований. Багамский пеночковый певун была единственной известной певчей птицей, которая недавно вымерла в Северной Америке.

Понимание генетики этой птицы также может пролить свет на сохранение и здоровье ныне живущих видов певунов.

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