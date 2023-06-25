Ученые выделили геном вымершей птицы из музейных образцов

Анализ не только разрешил споры о статусе певуна, но и выявил новый ген-кандидат, связанный с пигментацией перьев.

Исследование, проведенное под руководством ученых штата Пенсильвания, подчеркивает важность музейных коллекций для научных исследований. Багамский пеночковый певун была единственной известной певчей птицей, которая недавно вымерла в Северной Америке.

Понимание генетики этой птицы также может пролить свет на сохранение и здоровье ныне живущих видов певунов.