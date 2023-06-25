Ученые выделили геном вымершей птицы из музейных образцов

Ученые выделили геном вымершей птицы из музейных образцовЧем это полезно науке
Багамский пеночковый певун, североамериканская певчая птица, исчезнувшая почти 40 лет назад, подтверждена как отдельный вид, а не гибрид, согласно недавнему исследованию. Ученые секвенировали полные геномы семи музейных экземпляров этой птицы и сравнили их с геномами близких видов птиц.
Анализ не только разрешил споры о статусе певуна, но и выявил новый ген-кандидат, связанный с пигментацией перьев.
Исследование, проведенное под руководством ученых штата Пенсильвания, подчеркивает важность музейных коллекций для научных исследований. Багамский пеночковый певун была единственной известной певчей птицей, которая недавно вымерла в Северной Америке.
Понимание генетики этой птицы также может пролить свет на сохранение и здоровье ныне живущих видов певунов.