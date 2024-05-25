Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Наука и технологии
Опубликовано 25 мая 2024, 08:15
1 мин.

Ученые вырастили алмазы всего за 15 минут

Подешевеют?
Ученые открыли новую технологию синтеза алмазов при нормальном атмосферном давлении всего за 15 минут. Этот инновационный метод, разработанный группой под руководством Родни Руоффа в Институте фундаментальных наук в Южной Корее, устраняет необходимость в высоких давлениях и температурах, традиционно требуемых для образования алмазов.
Ученые вырастили алмазы всего за 15 минут
© Ferra

Природные алмазы образуются в экстремальных условиях в мантии Земли, но существующие синтетические методы, такие как выращивание при высоком давлении и высокой температуре (HPHT), воспроизводят эти условия и требуют нескольких недель для получения небольших алмазов. Другой метод, химическое осаждение из паровой фазы, также зависит от специфических условий.

Новый процесс предполагает использование электрически нагретого галлия с кремнием в графитовом тигле, помещенном в специально построенную камеру под давлением на уровне моря. Пропуская через камеру сверхгорячий, богатый углеродом газ метан, исследователи катализировали образование алмазов с помощью смеси галлия с никелем и железом. Всего через 15 минут начали формироваться алмазы, а более полная алмазная пленка образовалась через два с половиной часа.

Хотя полученные алмазы намного меньше тех, что были получены при HPHT, этот метод может проложить путь к крупномасштабному синтезу алмазов с потенциальным применением в технологиях и промышленности.

Источник:LiveScience
Автор:Максим Многословный
Теги:
#разработка
,
#деньги
,
#время