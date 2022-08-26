Ученые вырастили искусственный эмбрион мыши с мозгом и бьющимся сердцем

Все плацентарные млекопитающие (люди, мыши, лоси и тд.) начинают жизнь примерно одинаково. Вскоре после оплодотворения первая клетка делится, пока не образуются три основные области тканей: одна служит для создания самого животного, а две другие - для органов, способствующих его росту внутри матери.

Если первая может самостоятельно создать модель эмбриона (или эмбриоида), то наличие поблизости двух вторых групп плацентарных клеток обеспечивает необходимые химические “переговоры”, которые способствуют множеству мельчайших изменений в развивающемся животном.

Смешав стволовые клетки, представляющие эти три основные группы тканей, и усовершенствовав предыдущие методы их развития in vitro в эмбриоид, команда обнаружила, что их модель (на изображении справа) может развиваться “собственными силами”, развивая нервную систему, эквивалентную естественному эмбриону мыши (на изображении слева) на 8,5 день после зачатия.

Синтетический эмбриоид также содержал основную сердечную ткань, которая билась, и зачатки кишечника, а также начало структур, которые в настоящем эмбрионе могли бы построить части скелета, мышц и других тканей под кожей.

Сама по себе, модель не будет продолжать развиваться в нечто похожее на мышь. Наука еще далека от того, чтобы создать из стволовых клеток полноценный орган, не говоря уже о целом животном.

Наличие коллекции тканей, достоверно отражающих развитие вне организма, дает исследователям возможность не только наблюдать, но и этично тестировать генетические изменения, которые могут помочь улучшить наше понимание того, как растут наши тела.