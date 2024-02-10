Ученые вырастили мини-сердца для понимания врожденных дефектов

Органоиды человеческого сердца, полученные из стволовых клеток, в точности повторяют развитие сердца человека в первом триместре беременности. Воздействие на эти органоиды в условиях прегестационного диабета выявило ключевые особенности соответствующих врожденных пороков сердца, включая увеличенные размеры, нерегулярное сердцебиение и недоразвитые кровеносные сосуды. В ходе исследования было установлено, что основными факторами, способствующими развитию этих пороков, являются повышенный окислительный стресс и нарушение липидного обмена. Лечение органоидов омега-3 жирными кислотами или воздействие на определенные клеточные пути показало многообещающие результаты в обращении негативных последствий.

Предыдущие исследования в значительной степени опирались на животные модели, которые не всегда полностью соответствуют человеческим условиям. Новая технология позволяет проводить более точные и актуальные исследования. Выяснив конкретные механизмы, связанные с пороками сердца, вызванными прегестационным диабетом, ученые смогут разработать более целенаправленные и эффективные методы лечения.

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