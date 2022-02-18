Ученые выяснили, что две трети морских организмов все еще не открыты

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Ученые выяснили, что две трети морских организмов все еще не открытыИ при этом кто-то там внизу "питается" углекислым газом
Дно океана кишит неизвестными видами живых существ, которые, кажется, были созданы из наших худших кошмаров. Чего только стоят удильщики, или губки, которые пожирают древние останки других животных. Но помимо этого организмы на дне океана еще и биологические поглотители углерода, которые поглощают углекислый газ из нашей атмосферы.
Группа исследователей из NRS/Genoscope и IFREMER во Франции, Женевского университета, Норвежского исследовательского центра и Центра климатических исследований Бьеркнеса изучила образцы океанического дна со всего мира и содержащуюся в них ДНК.
Они обнаружили, что почти две трети форм жизни, представленных в ДНК, являются еще не обнаруженными организмами. Наряду с этим, ученые выяснили, что разнообразный и неизвестный планктон активно поглощает углекислый газ, находясь в глубинах океана, особенно вблизи полюсов Земли.
Источник: Gizmodo