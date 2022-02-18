Ученые выяснили, что две трети морских организмов все еще не открыты

Группа исследователей из NRS/Genoscope и IFREMER во Франции, Женевского университета, Норвежского исследовательского центра и Центра климатических исследований Бьеркнеса изучила образцы океанического дна со всего мира и содержащуюся в них ДНК.

Они обнаружили, что почти две трети форм жизни, представленных в ДНК, являются еще не обнаруженными организмами. Наряду с этим, ученые выяснили, что разнообразный и неизвестный планктон активно поглощает углекислый газ, находясь в глубинах океана, особенно вблизи полюсов Земли.