Наука и технологии
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Ученые выяснили, что у людей с диабетом более слабые мышцы
Все дело в слабой активности определенного гена
Портал miragenews опубликовал результаты исследования ученых, в рамках которого они выяснили, что у людей с сахарным диабетом второго типа чаще всего мышцы более слабые, чем у здоровых людей.
К таким выводам шведские ученые из университета Лунда пришли после нескольких исследований. “Установлено, что при диабете второго типа ген VPS39 менее активен в мышечных клетках, чем у людей, которые диабетом не страдают. А стволовые клетки с меньшей активностью гена не образуют новые мышечные клетки в такой же степени”, — объяснили специалисты.
Нескольким ранее мы писали об исследовании американских ученых, участниками которого стали более 10 тысяч человек. Так. они выяснили, что люди, которые рано завтракают имеют меньшую вероятность развития сахарного диабета второго типа.