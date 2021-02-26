Ученые выяснили, как именно спорт укрепляет кости и иммунитет

В ходе научной работы исследователи проанализировали подмножество клеток рецептора лептина+, ответственных за производство остеолектина. Специалисты пришли к выводу, что клетки располагаются только вокруг артериолярных кровеносных сосудов в костном мозге, а также оказывают поддержку близлежащим лимфоидным предшественникам, синтезируя фактор стволовых клеток.

В рамках эксперимента в клетку к мышам установили беговые колеса для регулярной физической активности. Выяснилось, что кости животных из-за частых тренировок укреплялись, тогда как объем остеолектин-положительных клеток и лимфоидных предшественников вокруг артериол рос.

В результате было установлено, что силы, которые генерируются во время ходьбы или беге, передаются по артериолярным кровеносным сосудам в костный мозг. Это, в свою очередь, влияет на укрепление костей и иммунитета.