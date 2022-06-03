Ученые выяснили, как мозг защищается от токсинов

Патогены или токсины, циркулирующие в крови, могут нанести серьезный ущерб, если попадут в мозг, поэтому наш организм создал своего рода систему контрольных точек. Клетки, выстилающие капилляры мозга, образуют ряд невероятно плотных соединений, которые очень избирательны для питательных веществ и других ключевых молекул, и мало для чего еще. К сожалению, это касается и лекарств для борьбы с инфекциями или раком мозга. Ученые экспериментировали с различными способами временного преодоления барьера. Проблема в том, что бывает трудно изучить, насколько хорошо работают эти методы.

Чтобы проверить, насколько хорошо работают модели, исследователи экспериментировали с наночастицами собственной разработки. Эти частицы покрыты пептидом под названием AP2, который, как было показано, помогает веществам проскользнуть через барьер, а попав внутрь, частицы высвобождают свою полезную нагрузку - в данном случае цисплатин, обычный химиотерапевтический препарат.

И действительно, частицы, покрытые AP2, смогли достичь опухолей в большем количестве, высвобождая лекарство и убивая раковые клетки. Без пептидного покрытия частицы, как правило, повреждали здоровые кровеносные сосуды. Удобно, что AP2 также помогает направлять наночастицы к опухоли, связываясь с рецептором под названием LRP1, уровень которого вблизи опухолей выше, чем в здоровых кровеносных сосудах мозга.

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