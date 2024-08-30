Ученые выяснили, как наш мозг распознает слова

В ходе недавнего исследования, проведенного под руководством профессора Боба МакМюррея, команда выявила три различные стратегии, используемые людьми — как с кохлеарными имплантами, так и с обычным слухом — для распознавания произносимых слов.

Исследование, в котором принял участие 101 пользователь кохлеарных имплантов, показало, что люди используют один из трех основных подходов: «Ожидание», «Устойчивая активация» или «Медленная активация». При «ожидании» решение о выборе слова откладывается на долю секунды, в то время как при «устойчивой активации» рассматривается несколько потенциальных слов, прежде чем остановиться на одном. «Медленная активация» характеризуется более медленным процессом распознавания.

Несмотря на различия в модальностях слуха, пользователи кохлеарных имплантов использовали те же стратегии распознавания слов, что и люди с нормальным слухом. Это открытие имеет огромное значение, так как показывает, что эти стратегии универсальны для всех «слуховых способностей», что открывает новые возможности для понимания и решения проблем со слухом и обработкой языка.