Ученые выяснили "меню" первых динозавров

Выводы ученых показывают, что многие группы растительноядных динозавров были предками всеядных, а предки знаменитых длинношеих травоядных динозавров, таких как диплодок, ели мясо. Эта способность разнообразить свой рацион на ранних этапах эволюции, вероятно, объясняет их эволюционный и экологический успех.

Исследование также является инновационным в использовании моделей машинного обучения для классификации самых ранних динозавров в различные диетические категории на основе формы и механики их зубов. Например, текодонтозавр имел зубы, хорошо приспособленные для питания растениями.

Самые ранние динозавры были гораздо меньше своих более поздних родственников и большую часть триасового периода находились в тени крокодилоподобных рептилий.