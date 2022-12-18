Ученые выяснили "меню" первых динозавров

Ученые выяснили "меню" первых динозавровИм было из чего выбирать
Изучив форму зубов самых ранних динозавров и смоделировав их функции с помощью вычислительного моделирования, ученые сравнили их с ныне живущими рептилиями и их рационом питания. Среди ранних динозавров были плотоядные, всеядные и травоядные виды.
Фото: University of Bristol
Выводы ученых показывают, что многие группы растительноядных динозавров были предками всеядных, а предки знаменитых длинношеих травоядных динозавров, таких как диплодок, ели мясо. Эта способность разнообразить свой рацион на ранних этапах эволюции, вероятно, объясняет их эволюционный и экологический успех.
Исследование также является инновационным в использовании моделей машинного обучения для классификации самых ранних динозавров в различные диетические категории на основе формы и механики их зубов. Например, текодонтозавр имел зубы, хорошо приспособленные для питания растениями.
Самые ранние динозавры были гораздо меньше своих более поздних родственников и большую часть триасового периода находились в тени крокодилоподобных рептилий.