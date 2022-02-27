Ученые выяснили, откуда начал свое распространение COVID-19

В рамках отдельного направления исследований ученые из Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний провели новый анализ генетических следов коронавирусов, собранных на рынке Уханя в январе 2020 года. Предыдущие исследования показали, что вирусы, отобранные из ранних случаев Ковида, принадлежали к двум основным эволюционным ветвям. Образцы с рынка Хуанань включали обе ветви, сообщили ученые.

Для нового исследования доктор Воробей и его коллеги оценили распространение 156 случаев заболевания Ковидом в Ухане в декабре 2019 года. Наибольшая плотность случаев заболевания сосредоточена вокруг рынка.

Затем исследователи составили карту случаев заболевания в январе и феврале. Они использовали данные, собранные китайскими исследователями из Weibo, приложения для социальных сетей, которое создало канал для обращения за помощью людей с Ковидом. 737 случаев, взятых из Weibo, были сконцентрированы вдали от рынка, в других районах центрального Уханя с большим количеством пожилых людей.

По результатам исследования, закономерности указывали на то, что источником вспышки был рынок, а затем коронавирус распространился на близлежащие районы, после чего распространился дальше по городу. Исследователи провели тесты, которые показали, что крайне маловероятно, что такая закономерность могла возникнуть просто случайно.

“Это очень сильное статистическое доказательство того, что это не совпадение”, - сказал доктор Воробей.