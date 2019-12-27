Ученые выяснили, сколько спорта в неделю необходимо для снижения риска заболевания раком

Так, основываясь на девяти исследованиях, в которых приняли участие более 750 тысяч взрослых людей, ученые установили, что участие в рекомендуемых количествах активности (от 7,5 до 15 часов в неделю) снижали риски семи из 15 изученных типов онкологии. Кроме того, риски продолжали снижаться при увеличении физической активности.

Сообщается, что спорт позволяет снизить риски развития рака толстой кишки у мужчин (8% при 7,5 часов в неделю; 14% при 15 часов в неделю), рака молочной железы у женщин (6-10%), рака эндометрия (10%-18%), рак почки (11-17%), миелома (14-19%), рак печени (18-27%) и неходжкинская лимфома (11-18% у женщин).