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Ученые выяснили, сколько спорта в неделю необходимо для снижения риска заболевания раком
Чем больше- тем лучше
Авторы журнала клинической онкологии опубликовали новое исследование, в рамках которого исследователи из Национального института рака, Американского онкологического общества и Школы общественного здравоохранения Гарварда определили рекомендуемые объемы физической активности для снижения риска заболевания раком.
Так, основываясь на девяти исследованиях, в которых приняли участие более 750 тысяч взрослых людей, ученые установили, что участие в рекомендуемых количествах активности (от 7,5 до 15 часов в неделю) снижали риски семи из 15 изученных типов онкологии. Кроме того, риски продолжали снижаться при увеличении физической активности.
Сообщается, что спорт позволяет снизить риски развития рака толстой кишки у мужчин (8% при 7,5 часов в неделю; 14% при 15 часов в неделю), рака молочной железы у женщин (6-10%), рака эндометрия (10%-18%), рак почки (11-17%), миелома (14-19%), рак печени (18-27%) и неходжкинская лимфома (11-18% у женщин).