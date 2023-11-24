Ученые выявили преимущества владения двумя языками: игнорирование ненужной информации

Возможно, постоянное переключение между языками способствует тому, что билингвы эффективнее отбрасывают несущественную информацию. Для измерения контроля внимания в исследовании использовалась задача Partial Repetition Cost.

Вопреки предыдущим дискуссиям, данное исследование проливает свет на различия в когнитивных механизмах билингвов и монолингвов. Хотя исследование не подразумевает превосходства, оно подчеркивает преимущества изучения второго языка, утверждая, что знакомство с несколькими языками может оказать положительное когнитивное и социальное воздействие.