Ученые выявили схожие телесные ощущения от музыки в разных культурах

Исследование, проведенное в сотрудничестве с Университетом Аалто и Университетом электронной науки и техники Китая, включало в себя комплексный анкетный опрос более 1500 участников из западных и азиатских стран. Участникам было предложено прослушать различные западные и азиатские песни и оценить эмоции и телесные ощущения, которые они испытывали.

Результаты оказались интересными: музыка, вызывающая чувство счастья, например бодрые мелодии с четким ритмом, обычно вызывала ощущение энергии и движения в руках и ногах. С другой стороны, музыка, вызывающая грусть, например меланхоличные мелодии, вызывала ощущение тяжести и сдавленности в области груди.

Эти результаты свидетельствуют о том, что способность музыки вызывать эмоции не является исключительно результатом культурного воспитания или личного опыта. Напротив, наша эмоциональная реакция на музыку имеет биологическую основу, поскольку схожие телесные ощущения наблюдались у участников с разным культурным происхождением.

Авторы исследования предполагают, что музыка могла возникнуть как инструмент социальной связи и создания сообщества, поскольку синхронные движения и вокал, вызванные музыкой, являются универсальными признаками принадлежности. Гармонизируя тела и эмоции слушателей, музыка, возможно, способствовала социальной сплоченности и сотрудничеству на протяжении всей истории человечества.