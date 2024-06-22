Ученые задались вопрос, может ли ИИ учиться как человек

Инновационная разработка Даруваллы позволяет отдельным нейронам в сети получать обратную связь и перестраиваться в режиме реального времени, имитируя то, как наш мозг обрабатывает новую информацию без пауз. Этот метод значительно снижает потребление энергии, обычно связанное с перемещением данных в искусственных нейронных сетях.

Этот прорыв также подтверждает теорию, связывающую рабочую память с обучением и успеваемостью. В нашем мозге рабочая память позволяет нам сохранять концентрацию и вспоминать накопленные знания, а модель Даруваллы связывает эту когнитивную функцию с более эффективными процессами обучения ИИ.

Благодаря тому, что модель Даруваллы включает в себя подобные мозгу настройки, она может стать "предвестником нового поколения ИИ", который будет обучаться и адаптироваться подобно человеку, что в перспективе изменит эффективность и доступность ИИ, пишут эксперты.