Ученые зафиксировали мощный космический взрыв

Ученые зафиксировали мощный космический взрывИ выяснили его силу
Магнетары являются подкатегорией нейтронных звезд - объектов, которые могут содержать до полумиллиона раз больше массы Земли при диаметре всего чуть меньше 20 км - с чрезвычайно интенсивными магнитными полями. Они очень часто извергаются огромным количеством энергии, но из-за мимолетности этого процесса их тяжело обнаружить.
Во время извержения найденный магнетар выделил энергию, эквивалентную той, которую Солнце вырабатывает за 100 тыс лет, сообщают исследователи из Университета Валенсии. Отмечается, что взрыв произошел 15 апреля 2020 года.
Даже в неактивном состоянии магнетары могут быть в сто тысяч раз ярче нашего Солнца, а в случае вспышки, которую мы изучали - GRB2001415 - выделяемая энергия эквивалентна той, которую излучает наше Солнце за 100 тыс лет.