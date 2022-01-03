Ученые зафиксировали мощный космический взрыв

Магнетары являются подкатегорией нейтронных звезд - объектов, которые могут содержать до полумиллиона раз больше массы Земли при диаметре всего чуть меньше 20 км - с чрезвычайно интенсивными магнитными полями. Они очень часто извергаются огромным количеством энергии, но из-за мимолетности этого процесса их тяжело обнаружить.

Во время извержения найденный магнетар выделил энергию, эквивалентную той, которую Солнце вырабатывает за 100 тыс лет, сообщают исследователи из Университета Валенсии. Отмечается, что взрыв произошел 15 апреля 2020 года.