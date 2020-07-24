Ученые зафиксировали редкую разновидность космических катастроф

Благодаря изучению данного типа космических “происшествий”, специалисты смогут еще больше узнать о механизмах, происходящих во время катастрофических событий в космосе, таких как взрыв белого карлика или сверхновой типа Ia. При этом важно понимать, что прежде ученые смогли зарегистрировать факт ультрафиолетовой вспышки лишь единожды, но даже этого раза хватило, чтобы понять им, что данное событие свидетельствует о процессе, выделяющем огромное количество тепла несмотря на относительную “холодность” сверхновых.

При этом астрономы также отмечают, что в случае, если им удастся выяснить причину возникновения подобной вспышки, они смогут еще более точно изучить процесс формирования планет и темной энергии.