Ученые заглянули глубже в уран

Используя передовое синхротронное излучение на пучковой линии Россендорфа (ROBL) в Европейском центре синхротронного излучения (ESRF), ученые изучили поведение соединений низковалентного урана, сосредоточив внимание на 5f-электронах элемента.

В исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications, для изучения электронной структуры урана использовались методы RIXS и HERFD-XANES. Этот подход позволил команде непосредственно обнаружить трехвалентное состояние окисления U (III) и понять, как уран связывается с такими элементами, как фтор и хлор.

Профессор Кристина Квашнина и аспирантка Клара Сильва подчеркнули, что их выводы бросают вызов существующим теориям о связях актинидов. Они обнаружили удивительную чувствительность 5f-электронов урана к местному окружению, что влияет на ионный характер связей. Это открытие имеет значение для радиационной защиты и обращения с радиоактивными отходами.