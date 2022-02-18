Ученые: загрязнение воздуха негативно влияет на качество спермы

Подвижность сперматозоидов - способность сперматозоидов двигаться в нужном направлении, она определяет способность к зачатию ребенка.

Исследование, опубликованное в журнале JAMA Networks, также предполагает, что чем меньше размер загрязняющих частиц в воздухе, тем сильнее связь с плохим качеством спермы.

“Наши результаты свидетельствуют о том, что мелкие фракции твердых частиц могут быть более эффективными, чем крупные фракции, в индуцировании плохой подвижности сперматозоидов”, - пишут авторы статьи.

Исследователи считают, что эти результаты подчеркивают важность снижения воздействия загрязнения воздуха на мужчин в репродуктивном возрасте.