Ученые: загрязнение воздуха негативно влияет на качество спермы

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Ученые: загрязнение воздуха негативно влияет на качество спермыПора перебираться в леса
Загрязнение воздуха может негативно влиять на качество спермы, в частности на подвижность сперматозоидов, согласно новому исследованию, в котором анализировалась сперма более 30 000 мужчин в Китае.
Подвижность сперматозоидов - способность сперматозоидов двигаться в нужном направлении, она определяет способность к зачатию ребенка.
Исследование, опубликованное в журнале JAMA Networks, также предполагает, что чем меньше размер загрязняющих частиц в воздухе, тем сильнее связь с плохим качеством спермы.
“Наши результаты свидетельствуют о том, что мелкие фракции твердых частиц могут быть более эффективными, чем крупные фракции, в индуцировании плохой подвижности сперматозоидов”, - пишут авторы статьи.
Исследователи считают, что эти результаты подчеркивают важность снижения воздействия загрязнения воздуха на мужчин в репродуктивном возрасте.
Источник: JAMA Networks