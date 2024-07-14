Ученые захотели изменить определение планеты

Возглавляемое профессором Калифорнийского университета Жаном-Люком Марго, предложение предлагает количественные критерии: планета должна вращаться вокруг небесного тела, быть массивнее 10^23 кг и менее массивной, чем 13 масс Юпитера. Этот подход призван заменить "расплывчатые термины" измеримыми критериями, применимыми повсеместно.

Команда Марго использовала математические алгоритмы для определения общих характеристик планет в нашей Солнечной системе, выступая за таксономию, применимую и к экзопланетам. Они выступают против существующего требования шарообразности, предлагая определять планету только по массе, поскольку более крупные небесные тела естественным образом становятся шарообразными.

Марго надеется, что это предложение вызовет дискуссию и приведет к созданию более научно обоснованного определения.