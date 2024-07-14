Наука и технологии
Опубликовано 14 июля 2024, 05:15
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Ученые захотели изменить определение планеты

Сейчас определение планеты гласит, что она должна вращаться вокруг нашего солнца
Ученые-планетологи выступают за радикальное изменение определения планеты, стремясь пересмотреть критерии. В настоящее время, согласно Международному астрономическому союзу (МАС), небесное тело должно вращаться вокруг нашего Солнца, чтобы быть классифицированным как планета. Однако новое предложение, представленное в журнале Planetary Science Journal, утверждает более широкое определение, включающее планеты, вращающиеся вокруг любой звезды, коричневого карлика или остатка сверхновой.
Ученые захотели изменить определение планеты
© Ferra

Возглавляемое профессором Калифорнийского университета Жаном-Люком Марго, предложение предлагает количественные критерии: планета должна вращаться вокруг небесного тела, быть массивнее 10^23 кг и менее массивной, чем 13 масс Юпитера. Этот подход призван заменить "расплывчатые термины" измеримыми критериями, применимыми повсеместно.

Команда Марго использовала математические алгоритмы для определения общих характеристик планет в нашей Солнечной системе, выступая за таксономию, применимую и к экзопланетам. Они выступают против существующего требования шарообразности, предлагая определять планету только по массе, поскольку более крупные небесные тела естественным образом становятся шарообразными.

Марго надеется, что это предложение вызовет дискуссию и приведет к созданию более научно обоснованного определения.