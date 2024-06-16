Ученые заметили, как бактерии кидаются кусочками мертвых вирусов в конкурентов

Эти последовательности VC2, некогда бывшие активными фагами, превратились в "хвостоцины" - оружие, которое бактерии используют для прокола соседних бактериальных клеток, что приводит к их гибели. Этот механизм включает в себя модифицированную структуру фага, лишенную генетического материала, но способную прорывать клеточные мембраны, нарушая целостность клетки.

Исследование подчеркивает сложную эволюционную гонку вооружений между штаммами бактерий, где каждый из них является одновременно и нападающей стороной, и мишенью. Устойчивость к этим "хвостоцинам" связана с мутациями, влияющими на поверхностные сахара на бактериальных клетках.

Исследование проливает свет на стратегии микроорганизмов и подчеркивает сложную динамику, определяющую конкуренцию и адаптацию бактерий на протяжении веков, пишут ученые.