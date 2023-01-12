Ученые заметили "странности" в популяциях звезд галактики Треугольника

"Самые молодые звезды и самые старые звезды в галактике Треугольника - которые мы можем выделить с помощью нескольких фильтров на космическом телескопе Хаббла - организованы совершенно по-разному", - сказал Адам Смерчина, один из авторов работы. "Это удивительно. Во многих галактиках, таких как Млечный Путь и Андромеда, звезды распределены примерно одинаково, независимо от их возраста. С (галактикой) Треугольника дело обстоит иначе".

Имея в поперечнике около 61 000 световых лет, она является третьей по величине галактикой в нашей местной группе, после Андромеды и Млечного Пути.

Для исследования PHATTER телескоп Хаббл сделал сотни изображений высокого разрешения различных участков галактики Треугольника более чем за год. Благодаря множеству фильтров Хаббла, исследователи также смогли разделить звезды галактики по возрасту. Распределение более молодых, массивных звезд, возраст которых не превышает 1 миллиарда лет, примерно соответствовало "флоккулентному" рисунку, которым так славится галактика. Но ее более старые, красные звезды распределены совсем по-другому: два спиральных рукава, исходящих из прямоугольной полосы в центре галактики.

"Это в значительной степени неизвестная и скрытая особенность галактики Треугольника, которую было очень трудно увидеть без такого детального исследования", - говорит Смерчина. Команда исследователей также не знает, почему молодые и старые звезды имеют такое разное распределение в галактике.