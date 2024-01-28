Ученые заметили странную деталь во вращении Млечного Пути

Исследователи проанализировали данные приборов Gaia и APOGEE, чтобы отследить скорость вращения звезд в галактике. Они обнаружили, что внешние звезды вращаются немного медленнее, чем ожидалось, что указывает на более легкое галактическое ядро. Это открытие противоречит предыдущим наблюдениям, которые указывают на присутствие темной материи — гипотетического вещества, составляющего около 85% материи во Вселенной. Считается, что темная материя состоит из частиц, которые не взаимодействуют со светом, что делает их невидимыми для телескопов.

Новые результаты могут оказать существенное влияние на наше понимание темной материи и структуры Млечного Пути. Сейчас исследователи работают над моделированием динамики галактики с помощью моделей высокого разрешения, чтобы лучше понять происхождение этого неожиданного поведения.