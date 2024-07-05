Ученые запечатлели невиданный ранее вид транскрипции генов

В исследовании, проведенном под руководством Рут Сэккер и ее команды из Рокфеллеровского университета, использовалась новая роботизированная система, разработанная в Нью-Йоркском центре структурной биологии. Эта технология позволила быстро подготовить биологические образцы для криоэлектронной микроскопии и выявить четыре различных промежуточных комплекса на начальных этапах транскрипции.

Основные результаты исследования свидетельствуют о структурных изменениях RNAP и его взаимодействии с нитями ДНК, что препятствует повторному соединению двойной спирали и формированию стабильного транскрипционного пузырька.

Эта новаторская работа не только разрешает давние споры, но и открывает новые пути для изучения динамических молекулярных взаимодействий, сообщают ученые.