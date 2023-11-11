Ученые заставили атомы «танцевать» и создали магнит

Почему это так важно? Оказывается, этот атомный танец превращает кристалл в магнит. Представьте себе: атомы вращаются, электроны выравниваются, и вуаля - у вас есть магнит без необходимости создания мощного магнитного поля. Это похоже на хореографию микроскопического балета, который не подчиняется законам физики.

«Мы хотели посмотреть, сможем ли мы заставить атомы танцевать и заставить электроны следовать их примеру», - объясняет Чжу. Этот атомный танец, хотя и кратковременный, имеет долгосрочные последствия, открывая возможности для создания молниеносных и энергоэффективных квантовых информационных систем.