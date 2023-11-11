Ученые заставили атомы «танцевать» и создали магнит

Ученые заставили атомы «танцевать» и создали магнитИ никакой магии
Исследователи Университета Райса разгадали механизм, позволяющий заставить атомы танцевать, и результат получился просто волшебным. В своей работе, опубликованной в журнале Science, специалисты под руководством квантового материаловеда Ханью Чжу обнаружили, что, подвергая фторид церия воздействию сверхбыстрых световых импульсов, они могут заставить атомы кружиться в штопорообразном танце, называемом хиральным фононом.
© Ferra.ru / Kandinsky 2.2
Почему это так важно? Оказывается, этот атомный танец превращает кристалл в магнит. Представьте себе: атомы вращаются, электроны выравниваются, и вуаля - у вас есть магнит без необходимости создания мощного магнитного поля. Это похоже на хореографию микроскопического балета, который не подчиняется законам физики.
«Мы хотели посмотреть, сможем ли мы заставить атомы танцевать и заставить электроны следовать их примеру», - объясняет Чжу. Этот атомный танец, хотя и кратковременный, имеет долгосрочные последствия, открывая возможности для создания молниеносных и энергоэффективных квантовых информационных систем.