Ученые заставили рак вырабатывать токсины, чтобы он сам себя «убил»

Доставляя молекулы мРНК в раковые клетки, исследователи из Тель-Авивского университета в Израиле смогли закодировать их на выработку бактериального токсина. Затем эти модифицированные молекулы мРНК были введены в опухоли, в результате чего раковые клетки начали вырабатывать токсин, что в конечном итоге привело к их гибели.

Этот подход обещает стать более безопасной альтернативой химиотерапии, которая может нанести вред еще и здоровым клеткам.

В исследованиях на мышах одна инъекция мРНК уничтожила от 44% до 60% раковых клеток в опухолях меланомы, что привело к замедлению роста опухоли и улучшению показателей выживаемости.

Несмотря на необходимость проведения дополнительных исследований, эта разработка дает надежду на появление в будущем более эффективных и целенаправленных методов лечения рака.

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