Ученые заставили рак вырабатывать токсины, чтобы он сам себя «убил»Но нужны, как всегда, дальнейшие исследования
Ученые совершили захватывающий прорыв в лечении рака, используя молекулы мРНК, чтобы заставить раковые клетки вырабатывать токсичные белки, которые убивают опухоли. Этот метод похож на то, как работают вакцины COVID-19.
Доставляя молекулы мРНК в раковые клетки, исследователи из Тель-Авивского университета в Израиле смогли закодировать их на выработку бактериального токсина. Затем эти модифицированные молекулы мРНК были введены в опухоли, в результате чего раковые клетки начали вырабатывать токсин, что в конечном итоге привело к их гибели.
Этот подход обещает стать более безопасной альтернативой химиотерапии, которая может нанести вред еще и здоровым клеткам.
В исследованиях на мышах одна инъекция мРНК уничтожила от 44% до 60% раковых клеток в опухолях меланомы, что привело к замедлению роста опухоли и улучшению показателей выживаемости.
Несмотря на необходимость проведения дополнительных исследований, эта разработка дает надежду на появление в будущем более эффективных и целенаправленных методов лечения рака.
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