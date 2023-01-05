Ученые заставили раковые клетки выделять противораковые препараты

Вакцины против рака - область, где пациентам часто вводят неактивные опухолевые клетки или белки, экспрессируемые раковыми клетками. Это тренирует иммунную систему распознавать существующие опухоли и атаковать их, а также может предотвратить распространение или появление новых опухолей.

В новом исследовании команда BWH применила другой подход, используя вместо этого живые опухолевые клетки. Они были сконструированы с помощью CRISPR, что сделало их “двойными агентами”. Раковые клетки могут преодолевать большие расстояния, чтобы вернуться к месту образования опухоли, и, оказавшись там, созданные клетки высвобождают полезный груз противораковых препаратов и меток, по которым должна бить иммунная система.

Эти терапевтические опухолевые клетки (ТОК) были протестированы на мышах с прогрессирующей глиобластомой, и оказалось, что они уничтожают опухоли у многих животных, значительно повышая выживаемость и обеспечивая долгосрочный иммунитет против рецидивирующего и метастатического рака.