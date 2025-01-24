Ученые завершили работу над первым в мире искусственным геномом дрожжей

Это достижение, возглавляемое исследователями из Университета Маккуори и международной командой, может произвести революцию в производстве лекарств, продуктов питания и экологичных материалов.

Используя передовые инструменты редактирования генов, такие как CRISPR, команда исправила генетические проблемы, которые мешали дрожжам хорошо расти в сложных условиях, таких как высокие температуры. Эти изменения восстановили способность дрожжей расти с использованием глицерина, ключевого питательного вещества.