Ученые завершили работу над первым в мире искусственным геномом дрожжей

Опубликовано 24 января 2025, 13:001 мин.
Ученые завершили работу над первым в мире искусственным геномом дрожжейВсё ради науки
После более чем десятилетней работы ученые успешно завершили создание последнего фрагмента первого в мире синтетического генома дрожжей, что стало серьезным прорывом в биотехнологии. Проект Sc2.0 был направлен на создание полностью синтетического генома Saccharomyces cerevisiae, включая новую искусственную хромосому.
Это достижение, возглавляемое исследователями из Университета Маккуори и международной командой, может произвести революцию в производстве лекарств, продуктов питания и экологичных материалов.
Используя передовые инструменты редактирования генов, такие как CRISPR, команда исправила генетические проблемы, которые мешали дрожжам хорошо расти в сложных условиях, таких как высокие температуры. Эти изменения восстановили способность дрожжей расти с использованием глицерина, ключевого питательного вещества.