Ученые: «зумеры» и «миллениалы» не любят отвечать на телефонные звонки

Опубликовано 29 августа 2024, 11:151 мин.
Ученые: «зумеры» и «миллениалы» не любят отвечать на телефонные звонкиОтказываются в пользу текстовых сообщений и голосовых
Недавнее исследование выявило значительные изменения в «коммуникационных предпочтениях» молодого поколения: «зумеры» (представители поколения Z) и миллениалы все чаще избегают телефонных звонков в пользу текстовых и голосовых сообщений. По данным исследования Uswitch, 25% людей в возрасте от 18 до 34 лет никогда не отвечают на телефонные звонки, предпочитая вместо этого отвечать на текстовые сообщения, проверяя незнакомые номера в Интернете.
В исследовании подчеркивается, что почти 70% респондентов этой возрастной группы предпочитают текстовые сообщения звонкам. Елена Турони, психолог-консультант, объясняет такое отвращение к телефонным звонкам «отсутствием привычки и беспокойством, связанным с разговорами в реальном времени». Психотерапевт Элоиза Скиннер предполагает, что телефонные звонки часто у представителей этих поколений предназначены для получения лишь самых важных новостей.
В исследовании также отмечается разделение по поводу голосовых сообщений: 37% людей в возрасте 18−34 лет предпочитают их звонкам, в то время как среди людей в возрасте 35−54 лет этот показатель составляет всего 1%.