Ученые: «зумеры» и «миллениалы» не любят отвечать на телефонные звонки

В исследовании подчеркивается, что почти 70% респондентов этой возрастной группы предпочитают текстовые сообщения звонкам. Елена Турони, психолог-консультант, объясняет такое отвращение к телефонным звонкам «отсутствием привычки и беспокойством, связанным с разговорами в реальном времени». Психотерапевт Элоиза Скиннер предполагает, что телефонные звонки часто у представителей этих поколений предназначены для получения лишь самых важных новостей.

В исследовании также отмечается разделение по поводу голосовых сообщений: 37% людей в возрасте 18−34 лет предпочитают их звонкам, в то время как среди людей в возрасте 35−54 лет этот показатель составляет всего 1%.