Ученый: гибель Черного моря уже невозможно предотвратить

Черное море состоит из трех слоев: нижний слой, содержащий ядовитые газы, промежуточный слой, действующий как «кондиционер» с температурой около восьми градусов Цельсия, и верхний слой, изобилующий кислородом и морской жизнью. Из-за глобального потепления средний слой начал истончаться.

Бекташ предупреждает, что в будущем ядовитые газы из нижнего слоя смешаются с верхним слоем, представляя угрозу для тех, кто живет вблизи моря. Он подчеркивает, что эту ситуацию нельзя изменить или повернуть вспять.

Высказанные ученым соображения подчеркивают необходимость решения проблемы изменения климата и его пагубного воздействия на хрупкие экосистемы нашей планеты.