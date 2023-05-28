Ученый: гибель Черного моря уже невозможно предотвратить

Ученый: гибель Черного моря уже невозможно предотвратитьИ она необратима
Турецкий ученый и геолог Осман Бекташ в интервью bTV выразил обеспокоенность по поводу будущего Черного моря. По словам Бекташа, повышение температуры, вызванное изменением климата, влияет на структуру моря, делая его гибель неизбежной и необратимой.
Фото: Ferra.ru / Kandinsky 2.1
Черное море состоит из трех слоев: нижний слой, содержащий ядовитые газы, промежуточный слой, действующий как «кондиционер» с температурой около восьми градусов Цельсия, и верхний слой, изобилующий кислородом и морской жизнью. Из-за глобального потепления средний слой начал истончаться.
Бекташ предупреждает, что в будущем ядовитые газы из нижнего слоя смешаются с верхним слоем, представляя угрозу для тех, кто живет вблизи моря. Он подчеркивает, что эту ситуацию нельзя изменить или повернуть вспять.
Высказанные ученым соображения подчеркивают необходимость решения проблемы изменения климата и его пагубного воздействия на хрупкие экосистемы нашей планеты.