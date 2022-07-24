Ученый нашел подтасовки в десятках статей о болезни Альцгеймера

В журнале Nature в 2006 году было было опубликовано исследование Сильвена Лесне из Университета Миннесоты. Его работа лежит в основе ключевого элемента доминирующей, но противоречивой амилоидной гипотезы болезни Альцгеймера, согласно которой сгустки А, известные как бляшки, в тканях мозга являются основной причиной разрушительной болезни. Лесне и его коллеги обнаружили подтип А и доказали, что он вызывает слабоумие у крыс.

Шестимесячное расследование, проведенное журналом Science, подтвердило подозрения Шрага и поставило под сомнение исследования Лесне. Ведущий независимый аналитик изображений и несколько ведущих исследователей болезни Альцгеймера по просьбе Science проанализировали большинство выводов Шрага. Они согласились с выводами, которые ставят под сомнение сотни изображений, в том числе более 70 только в работах Лесне.

Некоторые из них выглядят как "шокирующе вопиющие" примеры фальсификации изображений, говорит Донна Уилкок, эксперт по болезни Альцгеймера из Университета Кентукки. Авторы "похоже, составляли рисунки, соединяя части фотографий из разных экспериментов", - говорит Элизабет Бик, молекулярный биолог и известный консультант по судебной экспертизе изображений. "Полученные экспериментальные результаты могли не соответствовать желаемым, и эти данные могли быть изменены, чтобы ... лучше соответствовать гипотезе".

Работа Шрага предполагает, что миллионы федеральных долларов, возможно, были потрачены неправильно на исследование - и гораздо больше на смежные работы. Некоторые эксперты по болезни Альцгеймера теперь подозревают, что исследования Лесне неправильно направляли исследования болезни Альцгеймера в течение 16 лет. "Непосредственный, очевидный ущерб - это напрасное финансирование и напрасное мышление в этой области, потому что люди используют эти результаты в качестве отправной точки для своих собственных экспериментов", - говорит нейробиолог Стэнфордского университета Томас Зюдхоф, нобелевский лауреат и эксперт по болезни Альцгеймера и связанным с ней заболеваниям.

Лесне не ответил на просьбу о комментарии.