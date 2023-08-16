Ученый назвал чат-боты с ИИ «переоцененными магнитофонами»

Каку охарактеризовал технологическую эволюцию человечества в три этапа: аналоговая эра, цифровая эра, основанная на транзисторах, и грядущая эра квантовых вычислений. Он особо отметил потенциал квантовых вычислений, использующих различные состояния частиц для значительного увеличения вычислительной мощности.

Способность квантовых вычислений анализировать и решать сложные задачи может произвести революцию в таких областях, как бизнес и здравоохранение, в частности, в борьбе с заболеваниями на молекулярном уровне, такими как рак, болезнь Паркинсона и Альцгеймера.