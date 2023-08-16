Ученый назвал чат-боты с ИИ «переоцененными магнитофонами»И озвучил настоящий будущий прорыв
Известный физик-теоретик Мичио Каку скептически оценил возможности таких чат-ботов, как ChatGPT от OpenAI, назвав их «переоцененными магнитофонами». В интервью CNN Каку отметил, что эти чат-боты собирают информацию из Интернета и представляют ее так, как будто они сами создали этот контент, но при этом не способны отличить истину от лжи без участия человека.
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Каку охарактеризовал технологическую эволюцию человечества в три этапа: аналоговая эра, цифровая эра, основанная на транзисторах, и грядущая эра квантовых вычислений. Он особо отметил потенциал квантовых вычислений, использующих различные состояния частиц для значительного увеличения вычислительной мощности.
Способность квантовых вычислений анализировать и решать сложные задачи может произвести революцию в таких областях, как бизнес и здравоохранение, в частности, в борьбе с заболеваниями на молекулярном уровне, такими как рак, болезнь Паркинсона и Альцгеймера.