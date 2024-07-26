Ученый объяснил химию, лежащую в основе кофе без кофеина

Несмотря на это, «кофе без кофеина» по-прежнему содержит его, хоть и в мизерных количествах. Майкл В. Краудер, профессор химии в Университете Майами, объяснил химию, лежащую в основе трех распространенных методов удаления кофеина.

Метод диоксида углерода, разработанный в 1970-х годах, использует CO2 под высоким давлением для извлечения кофеина, сохраняя при этом большую часть аромата кофе. Этот метод удаляет 96−98% кофеина с минимальным остатком CO2.

Швейцарский водный процесс, впервые ставший коммерческим в 1980-х годах, использует горячую воду и фильтры из активированного угля. Этот метод, не содержащий химических веществ, удаляет 94−96% кофеина путем многократного замачивания зерен, сохраняя при этом большую часть натурального аромата кофе.

Методы на основе растворителей, появившиеся в начале 1900-х годов, используют такие растворители, как этилацетат и метиленхлорид. Эти растворители извлекают кофеин прямым или косвенным путем, после чего кофе обрабатывается паром и обжаривается для обеспечения безопасности и сохранения вкуса, что позволяет удалить 96−97% кофеина.

Но стоит помнить, что ни один метод не может удалить кофеин полностью.