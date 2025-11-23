Ученый РАН развенчал миф, что солнечные затмения влияют на жизнь людей

Ученый добавил, что ощущение влияния может возникать только на личностном уровне — через психологию, характер или восприятие конкретного человека. Вера в дурные предзнаменования от затмений сравнима с верой в астрологию (признанную лженаукой).

Примером Эйсмонт привел пять полных солнечных затмений, наблюдавшихся над Москвой в 1123, 1140, 1415, 1476 и 1887 годах. По его словам, в эти годы не происходило ничего необычного, что могло бы связываться с затмениями.

Он подчеркнул, что полные затмения на широте Москвы случаются крайне редко.