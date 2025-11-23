Ученый РАН развенчал миф, что солнечные затмения влияют на жизнь людей

Опубликовано 23 ноября 2025, 22:551 мин.
Ученый РАН развенчал миф, что солнечные затмения влияют на жизнь людейВы знали про такой?
Солнечные затмения, в любой их фазе, не оказывают никакого влияния на события в жизни людей, уверяет ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт, пишет ТАСС. По его словам, впечатление от затмения связано лишь с визуальным эффектом, но на судьбу или события на Земле оно не влияет.
Ученый добавил, что ощущение влияния может возникать только на личностном уровне — через психологию, характер или восприятие конкретного человека. Вера в дурные предзнаменования от затмений сравнима с верой в астрологию (признанную лженаукой).
Примером Эйсмонт привел пять полных солнечных затмений, наблюдавшихся над Москвой в 1123, 1140, 1415, 1476 и 1887 годах. По его словам, в эти годы не происходило ничего необычного, что могло бы связываться с затмениями.
Он подчеркнул, что полные затмения на широте Москвы случаются крайне редко.