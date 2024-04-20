Ученый создал музыку из… тающих ледников

Эта композиция основана на более чем 30-летних спутниковых данных об энергообмене на арктических и антарктических полюсах. Работа Нагаи, опубликованная в журнале iScience, направлена на «преодоление разрыва между наукой и искусством», используя музыку для «эмоционального контакта» с аудиторией.

Нагаи утверждает, что традиционные визуализации данных, такие как графики, полагаются на «интеллектуальную интерпретацию». Музыка же может вызывать эмоции более непосредственно. Он называет этот процесс «мусификацией», а не «сонификацией» (простое преобразование данных в звук), поскольку он включает в себя художественные изыски для создания «напряжения и эмоционального резонанса».

Творческий процесс Нагаи начался с общедоступных данных о таких факторах, как радиация, осадки и температура, собранных с полярных станций в период с 1982 по 2022 год. Он использовал программное обеспечение для преобразования этих данных в звуки, а затем тщательно переработал их в музыкальное произведение для струнного квартета. Это включало в себя назначение конкретных звуков инструментам, манипуляции с тональностью и введение художественных элементов, таких как ритм и техника игры.

Премьера произведения состоялась в Университете Васэда в Токио в марте 2023 года, после чего было снято выступление профессионального струнного квартета.