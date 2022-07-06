Учитель по биологии ошибался. Насекомые чувствуют боль

Человек способен перетерпеть субъективное ощущение боли, чтобы выполнить какую-либо задачу. Как отметила в интервью Newsweek ведущий автор исследования Матильда Гиббонс, "солдаты иногда не замечают серьезных травм на поле боя, поскольку собственные опиаты организма подавляют ноцицептивный сигнал. Вы также можете сознательно "стиснуть зубы" и терпеть боль”. Поэтому они задались вопросом, содержит ли мозг насекомых нервные механизмы, которые делают похожим опыт восприятия боли.

В отличие от млекопитающих, у насекомых нет генов, кодирующих опиоидные рецепторы. Поэтому в действие должны вступать другие нейрохимические механизмы. В качестве возможных модуляторов ноцицепции у насекомых предполагается ряд нейропептидов. К ним относятся дросульфакинин, аллатостатин-С и лейкокинин - все эти молекулы, как выяснилось, влияют на поведение насекомых.

В обзоре говорится, что наличие нисходящего контроля ноцицепции у насекомых позволяет считать, что они испытывают некоторое ощущение боли. Некоторые виды поведения, которые, как известно, опосредуются нисходящим ноцицептивным контролем и используются для количественной оценки боли у таких животных, как мыши, наблюдаются и у насекомых. Например, уменьшение аппетита у мышей часто используется в качестве индикатора боли, у насекомых тоже наблюдалось снижение реакции на пищевые стимулы после ноцицептивных переживаний.