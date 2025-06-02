Учительница стала частью экипажа суборбитального полета Blue Origin

Полёт NS-32 длился около 10 минут: капсула приземлилась под парашютами, ускоритель совершил управляемую посадку. Среди пассажиров были учительница из Техаса Аметт Медина Хорхе, чей полёт спонсировала мексиканская компания Farmacias Similares, бывший посол Панамы в США Хайме Алеман, канадский предприниматель Джесси Уильямс, бизнесмен из Новой Зеландии Марк Рокет, связанный с Rocket Lab, и застройщик Пол Джерис.

Гендиректор Blue Origin Дэйв Лимп отметил, что New Shepard не только приносит доход от космического туризма, но и служит испытательной платформой для технологий, используемых в ракете New Glenn и лунном модуле Blue Moon.