Учительница стала частью экипажа суборбитального полета Blue Origin

Опубликовано 02 июня 2025, 05:151 мин.
Учительница стала частью экипажа суборбитального полета Blue OriginBlue Origin успешно провела 12-й пилотируемый суборбитальный полёт New Shepard
31 мая Blue Origin, основанная Джеффом Безосом, осуществила 12-й пилотируемый полёт своего суборбитального корабля New Shepard, сообщает SpaceNews. Ракета стартовала в 9:39 утра по местному времени с площадки Launch Site One в Западном Техасе. Шесть пассажиров поднялись на высоту 105 км, преодолев линию Кармана — условную границу космоса.
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Полёт NS-32 длился около 10 минут: капсула приземлилась под парашютами, ускоритель совершил управляемую посадку. Среди пассажиров были учительница из Техаса Аметт Медина Хорхе, чей полёт спонсировала мексиканская компания Farmacias Similares, бывший посол Панамы в США Хайме Алеман, канадский предприниматель Джесси Уильямс, бизнесмен из Новой Зеландии Марк Рокет, связанный с Rocket Lab, и застройщик Пол Джерис.
Гендиректор Blue Origin Дэйв Лимп отметил, что New Shepard не только приносит доход от космического туризма, но и служит испытательной платформой для технологий, используемых в ракете New Glenn и лунном модуле Blue Moon.