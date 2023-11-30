Учителя английского забеспокоились: ChatGPT берет верх над изучением языков

ChatGPT помогает студентам в разговоре, грамматике, произношении и создании контента, изменяя ландшафт изучения языка. От помощи в написании эссе до руководств по произношению - ChatGPT становится идеальным помощником в изучении английского языка. Но не нарушает ли он академическую честность? Преподаватели сталкиваются с этической дилеммой, когда студенты обращаются за помощью с заданиями к искусственному интеллекту. Могут ли педагоги противостоять вторжению ИИ в учебные аудитории? Можно и так сказать.

Английские преподаватели разрабатывают стратегии сохранения традиционного образования. От неожиданных заданий до интерактивных упражнений - они борются с притягательностью и возможностями ChatGPT.

Спасет ли учителей английского языка от устаревания пересмотр учебных программ и акцент на интерактивном обучении? Впереди сложный путь, но педагоги стремятся вернуть суть обучения, ориентированного на человека.