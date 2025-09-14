Учёная воссоздала «голос» динозавров с помощью музыкальных инструментов

Идея родилась в 2011 году, когда Браун услышала имитацию звука Parasaurolophus в музее. Вдохновлённая этим, она начала строить инструменты, используя 3D-печать по данным КТ черепов, чтобы воспроизвести воздушные каналы и резонансные полости, через которые динозавры издавали свои звуки. Инструмент играется через мундштук, а звук проходит через искусственный череп, создавая от шёпота до громового рёва.

Проект получил развитие в 2021 году благодаря гранту Fulbright, и Браун объединилась с дизайнером Чезари Гайевски для создания взрослого черепа Corythosaurus. Инструменты были оснащены сенсорами, которые улавливают дыхание или голос, превращая их в звуковые сигналы, и могут имитировать птичий орган вокализации, открытый у некоторых динозавров.

Dinosaur Choir уже привлёк внимание на международных конкурсах и конференциях. Браун планирует опубликовать 3D-планы для печати инструментов и сделать программное обеспечение доступным онлайн, где любой желающий может играть с помощью микрофона и камеры.

В будущем Браун хочет создать инструменты для других динозавров.