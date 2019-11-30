Учёного арестовали за доклад по обходу американских санкций с помощью криптовалюты

Доклад Гриффит, по информации американских спецслужб, зачитал в Северной Корее на блокчейн-конференции в апреле 2019 года. Учёный рассказывал, как технология криптовалют может помочь обойти экономические санкции США.

Сам исследователь не отрицает, что выступал в КНДР. Но утверждает, что его доклад содержал лишь базовые вещи. А их можно просто найти в интернете.

На исследователя уже завели уголовное дело. При этом прокуратура заявила, что Госдепартамент США изначально отказал Гриффиту в поездке в Северную Корею. Мужчина хотел получить визу на отдельном листе, а не в паспорте. Чтобы, как предполагают власти, не иметь физических доказательств своего путешествия в КНДР.