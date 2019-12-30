Учёного посадили в тюрьму за создание генномодифицированных детей

Сумма штрафа составила три миллиона юаней (около $430 тысяч). Такое наказание учёный получил за «незаконное редактирование генов человеческих эмбрионов». В результате данной процедуры родились три ребёнка. По делу кроме Цзянькуя проходят ещё два исследователя. Один из них помимо штрафа получил два года тюрьмы, а другой — один год и 6 месяцев.

Напомним, у младенцев ДНК была отредактирована так, что их организм якобы мог противостоять заражению ВИЧ. Эта новость вызвала шквал критики, так как процедуру изменения человеческой ДНК считают неэтичной. Кроме того, такие эксперименты в Китае запрещены. Судьба детей сейчас неизвестна.