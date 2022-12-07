Учёные: 8 декабря произойдут три астрономических события, за которыми можно будет наблюдать

Как сообщается, все события произойдут с 7:00 до 9:00 по московскому времени. Отмечается, что покрытие, или затмение Марса полной Луной, — сблизившиеся Земля и Марс, которые выстраиваются в одну линию с Солнцем. В этой точке Марс окажется в 8:35 по Москве, находясь в 82,2 млн км от Земли.

Специалисты планетария говорят, что затмение Марса — уникальное событие. Покрытие Красной планеты Луной в этом году совпадёт с моментом противостояния, Луна будет полной, а видимые размеры и блеск Марса — максимальными за два года.

Также специалисты рассказали, что Марс будет закрыт Луной с 5:16 до 9:13 мск. Это будет видно из северных и восточных регионов России, за исключением юго-востока, где Луна и Марс в это время уже находятся за горизонтом.

А противостояния Марса происходят раз в два года. И если Марс приближается к Земле ближе, чем на 60 млн км, такие противостояния называют великими, зачастую они происходят раз в 15–17 лет.