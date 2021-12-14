Учёные: аэрокосмические инженеры и нейрохирурги не умнее остальных людей

Все эти люди решили 12 задач онлайн в тесте Great British Intelligence Test (GBIT), а также ответили на вопросы о своём возрасте, поле и уровне опыта. Задачи показывали уровень различных когнитивных способностей, в том числе рабочей памяти и внимания. Затем исследователи сравнили результаты с данными по другим британцам.

Некоторые различия всё же были. Например, нейрохирурги оказались способны быстрее решать проблемы. Это может быть как следствием того, что эта область привлекает тех, у кого уже есть склонность к быстрой обработке, так и результатом обучения в критических ситуациях.

Тем не менее учёные обнаружили мало различий по когнитивным способностям у аэрокосмических инженеров и нейробиологов. Как отметили авторы исследования, оно показывает, что у всех есть разные навыки: одни люди лучше в одних вещах, а другие лучше в других. Но очень трудно быть лучше других во всём.