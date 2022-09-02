Учёные: большинство людей запрограммированы наклонять голову вправо при поцелуе

Сегодня в 22:52
1 мин.
Учёные: большинство людей запрограммированы наклонять голову вправо при поцелуеПри этом чаще всего за поцелуем тянутся мужчины
Учёный изучили 48 супружеских пар в Бангладеше, чтобы больше узнать о том, какие закономерности при поцелуях можно заметить в незападных обществах.
Жители Бангладеша стали идеальными для изучения этого вопроса, так каким запрещено смотреть сцены с поцелуями по телевизору или в кино, поэтому они защищены от воздействия внешних факторов.
Две трети изученных пар при поцелуе поворачивали головы направо, независимо от того, были ли они инициаторами близости или нет.
Мужчины были инициаторами поцелуев в 15 раз чаще, они видели, как их партнёрши зеркально наклоняют головы направо.
Исследователи полагают, что это направление наклона определяется ведущей рукой. В мире больше распространены правши, поэтому люди чаще наклоняют голову вправо.