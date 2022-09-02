Учёные: большинство людей запрограммированы наклонять голову вправо при поцелуе

Жители Бангладеша стали идеальными для изучения этого вопроса, так каким запрещено смотреть сцены с поцелуями по телевизору или в кино, поэтому они защищены от воздействия внешних факторов.

Две трети изученных пар при поцелуе поворачивали головы направо, независимо от того, были ли они инициаторами близости или нет.

Мужчины были инициаторами поцелуев в 15 раз чаще, они видели, как их партнёрши зеркально наклоняют головы направо.

Исследователи полагают, что это направление наклона определяется ведущей рукой. В мире больше распространены правши, поэтому люди чаще наклоняют голову вправо.