Учёные будут давать добровольцам конфетки каждый день, чтобы изучить коронавирус

Исследователи ищут около 3000 добровольцев, которые должны будут обнюхивать и съедать по леденцу каждый день в течение 90 дней. Участники будут сообщать о том, каким им показался вкус конфетки и какова была его интенсивность. Если доброволец почувствует изменения во вкусе или запахе, ему нужно будет сесть на карантин и пройти тест на коронавирус.

Цель исследования — помочь выявить случаи заболевания у бессимптомных людей. Учёные считают, что конфетки могут стать хорошим инструментом, так как они дешевы в производстве. Кроме того, людям потребуется лишь приложение MyCap, в котором им надо будет указывать характеристики вкусы и запаха.