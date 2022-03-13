Учёные будут печатать уши и носы из человеческих клеток

Наука и технологии
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Учёные будут печатать уши и носы из человеческих клетокДля исправления дефектов внешности
Учёные из Британии придумали новый способ лечения шрамов на лице. Для него нужны будут человеческие клетки.
Исследователи намерены использовать клетки для 3D-печати хрящей носа и ушей. Их можно будет использовать в будущем для лечения людей с врождёнными дефектами или шрамами на лице из-за ожогов, травм или болезней.
По словам специалиста по пластической хирургии в Суонси, использование 3D-печати ускорит операции, улучшит опыт пациентов и снизит затраты. Он выразил надежду, что клинические испытания можно будет провести в «ближайшие два-пять лет». Это дарит надежду пациентам с дефектами внешности. Своими ожиданиями, например, поделился Саймон Уэстон, ветеран войны, у которого есть более 85-90% шрамов на теле после того, как бомба попала в корабль, на котором он служил.
Источник: Glamsham