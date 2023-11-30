Учёные: быстрая ходьба снижает риск диабета в среднем на 15%

Для исследования специалисты отобрали десять многолетних групповых исследований, в которых участвовало более 508 тысяч взрослых жителей США, Японии и Великобритании. Наблюдение за участниками велось от 3 до 11 лет.

Исследование подтвердило, что важна не столько продолжительность ходьбы, сколько интенсивность. Скорость «профилактической» ходьбы в среднем составляет 3-4 км/ч. А самый эффективный способ профилактики диабета — энергичная ходьба размашистым шагом. При регулярной быстрой ходьбе риск развития диабета в среднем снижается на 15%.

В работах было сказано, что риск развития диабета не меняется, пока скорость ходьбы, даже при регулярности, не достигает 4 км/ч.

При этом учёные отмечают, что к выводам исследования нужно относиться осторожно: не было дополнительного изучения причинно-следственной связи между более быстрой ходьбой и снижением риска диабета. Участники экспериментов, которые ходили быстрее, вполне могли быть объективно более здоровыми и физически активными. А это принципиальный момент.