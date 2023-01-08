Учёные: человеческое восприятие пространства расширяется, как реальная вселенная

Мы видим Луну на небе маленькой, хотя на самом деле она, конечно, большая. Учёные говорят, что размер, который воспринимает наш мозг, напрямую связан с тем, сколько информации может быть им обработано. Более молодой мозг может с большей вероятностью ориентироваться и воспринимать пространство линейным образом. С новым опытом гиппокамп может усовершенствовать свои нейронные связи и обрабатывать больше информации об изображении.

Так, учёные собирали информацию с помощью крыс, которые проводили время, исследуя новую среду. Чем дольше крыса находилась в каком-либо месте, тем больше информации она получала об окружающем её пространстве. Это, в свою очередь, привело к расширению и росту её нейронной карты.