Учёные чипировали хищное растение и взяли его под контроль

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Учёные чипировали хищное растение и взяли его под контрольВенерину мухоловку
Группа учёных успешно взяла под контроль Венерину мухоловка, хищное растение, внедрив в неё крошечный чип.
Этот «искусственный нейрон» смог заставить растения открываться и закрываться. Чип имитирует методы обработки и передачи информации мозгом.
Искусственные нейроны имитируют биологические, увеличивая концентрацию ионов в клетках. Так учёным удалось вызвать естественные рефлексы растений и заставить их захлапываться.
Учёные предлагают применять такие чипы не только в хищных растениях, но и в имплантируемых медицинских устройствах, а также в мягких роботах.
Венерина мухоловка ловит своих жертв, в основном насекомых, с помощью специализированного аппарата, образованного из краевых частей листьев. Захлопывание ловушки инициируется тонкими чувствительными волосками на поверхности листьев растения.
Источник: Futurism