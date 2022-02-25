Учёные чипировали хищное растение и взяли его под контроль

Этот «искусственный нейрон» смог заставить растения открываться и закрываться. Чип имитирует методы обработки и передачи информации мозгом.

Искусственные нейроны имитируют биологические, увеличивая концентрацию ионов в клетках. Так учёным удалось вызвать естественные рефлексы растений и заставить их захлапываться.

Учёные предлагают применять такие чипы не только в хищных растениях, но и в имплантируемых медицинских устройствах, а также в мягких роботах.

Венерина мухоловка ловит своих жертв, в основном насекомых, с помощью специализированного аппарата, образованного из краевых частей листьев. Захлопывание ловушки инициируется тонкими чувствительными волосками на поверхности листьев растения.