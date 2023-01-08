Учёные дали пингвинам зеркало. Результат их удивил

Эксперимент заключается в следующем: пока животное спит, на его тело наносится метка краской. Она может быть видна субъекту теста только в зеркале. Затем бодрствующее животное смотрит на своё отражение. Если испытуемый демонстрирует поведение, свидетельствующее о понимании, что метка находится на нём самом, тест считается пройденным.

Учёные взяли для эксперимента пингвинов Адели. Перед зеркалом в разных условиях стояли 12 птиц. При групповом эксперимента реакция была слабой, но если пингвины стояли перед зеркалом в одиночестве, они начинали исследовать свои отражения.

«Пингвины совершали быстрые движения головами, плавниками или телами, некоторые из которых выглядели как жесты», — пишет команда в своей статье. Птицы не пытались вступить в контакт или проявлять агрессию по отношению к своему отражению.

Однако было кое-что любопытное. Если метка была красной, пингвины не реагировали на изменение своего внешнего вида. Учёные признают, что есть неофициальные свидетельства того, что не все пингвины могут даже видеть красный цвет, поэтому они не уверены в результате.